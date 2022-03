Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Atalanta

Il big match del sabato della 28a giornata di Serie A vede in campo Roma e Atalanta all’Olimpico.

In casa giallorossa rosa completa, tranne Spinazzola. Zaniolo è recuperato e Mourinho ha reintegrato Felix dopo un paio di giorni in Primavera.

3-5-2 per i giallorossi, con Abraham e Zaniolo in avanti.

In casa Atalanta, continua il momento di emergenza a causa degli infortuni.

Gasperini ritrova in difesa Djimsiti e Demiral reduci da squalifica, ma perde Toloi per lo stesso motivo. Malinovskyi andrà in panchina, in attacco probabile coppia Pasalic-Pobega, con Koopmeiners alle spalle.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp; Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Koopmeiners; Pasalic, Boga. Allenatore: Gasperini.

