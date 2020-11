Le ultimissime sulle probabili formazioni di Rijeka-Napoli

Il Napoli di Gattuso dopo lo scivolone in campionato contro il Sassuolo, è ospite in Europa League del Rijeka che non sta passando un buon momento a causa di contagi da coronavirus nel gruppo squadra. Come annunciato dal tecnico stesso, il club croato è pronto a scendere in campo con la Primavera. Per loro spazio a un 5-4-1, con Kulenovic come terminale offensivo. per Gattuso attacco da rivedere vista la squalifica di Osimhen, al suo post molto probabilmente ci sarà Petagna dal 1′ minuto con Insigne non del tutto recuperato. In difesa torna Maksimovic insieme a Koulibaly, in mediana invece ballotaggio tra Demme e Ruiz con il primo in vantaggio.

Rijeka (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Petagna

Foto: twitter Napoli