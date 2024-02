Le ultimissime sulle probabili formazioni di Rennes-Milan

Domani alle 18:45 scenderanno in campo Rennes e Milan per il ritorno dei playoff di Europa League. Pioli deve difendere il 3-0 conquistato a San Siro, lo farà rilanciando molti dei titolari tenuti a riposo dall’inizio contro il Monza, da Pulisic fino a Leao Accanto a Reijnders chance per Musah. In attacco ballottaggio tra Giroud e Jovic (quest’ultimo reduce dall’espulsione diretta in campionato). Nei francesi coppia offensiva composta da Terrier e Kalimuendo, con Bourigeaud e Doué sugli esterni.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Douè, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Douè; Terrier, Kalimuendo. All. Stephan

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All. Pioli

Foto: Twitter Milan