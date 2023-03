Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Sociedad-Roma

Questa sera alle 21:00 scenderanno in campo Real Sociedad e Roma per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In porta ci sarà Rui Patricio, davanti a lui il tridente di difesa solito da Mancini, Smalling e Ibañez che torna dalla squalifica. A centrocampo rientra Cristante (che è stato fuori in campionato per squalifica) insieme a Matic, ma Wijnaldum continua a insidiare una maglia dal 1′. Sulle fasce è sempre ballottaggio, con Spinazzola e Karsdorp in pole. Davanti Dybala insieme a Pellegrini, che giocherà con un caschetto protettivo dopo il brutto colpo alla testa subito nella gara d’andata dell’Olimpico. L’attacco giallorosso verrà guidato da Abraham.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Merino, Zubimendi, Silva; Kubo, Sorloth, Oyarzabal.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Matic, Cristante, Karsdorp; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Foto: Twitter Roma