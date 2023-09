Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Sociedad-Inter

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Real Sociedad e Inter per la prima partita della fase a gironi di Champions League. Inzaghi sceglie Asllani: dovrebbe esserci l’albanese in cabina di regia al posto di Calhanoglu (out per un affaticamento all’adduttore della coscia sinistra). In difesa esordio per Pavard, avanti rispetto a Darmian. De Vrij al centro, Bastoni più di Acerbi per l’altra maglia. Ancora dalla panchina Frattesi, mentre davanti non si tocca la coppia Lautaro-Thuram.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Merino, Zubimendi, Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All.: Alguacil

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni (Acerbi); Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

Foto: sito Inter