Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Napoli

Domani alle 21 scenderanno in campo Real Madrid e Napoli per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Mazzarri recupera Meret dal 1′, a sinistra ci sarà Juan Jesus a causa degli infortuni di Olivera e Mario Rui. A centrocampo verso la conferma il blocco formato da Anguissa-Lobotka-Zielinski. In avanti si rivedrà Osimhen, da capire se partirà dal 1′ o se subentrerà nella ripresa (il tecnico in conferenza ha annunciato che giocherà sicuramente un tempo). Politano e Kvaratskhelia completeranno il tridente.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Brahim Diaz, Rodrygo. All. Ancelotti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Foto: Instagram Napoli