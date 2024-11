Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Milan

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Real Madrid e Milan per la quarta giornata di Champions League. Ancelotti schiera il tridente delle stelle con Bellingham, Mbappè é Vinicius. Vazquez confermato sulla destra al posto dell’infortunato Carvajal. Fonseca dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1. I terzini saranno Emerson e Theo Hernandez, mentre al centro della difesa vanno verso una maglia da titolare Thiaw e Tomori. In mediana pronti Reijnders e Fofana. Leao tornerà titolare dopo le tre panchine in campionato, mentre l’altro esterno a supporto di Morata sarà Musah, con Pulisic al centro.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah; Pulisic, Leao; Morata. All: Paulo Fonseca

Foto: Instagram Milan