Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City

Domani alle 21.00 al Santiago Bernabeu il ritorno delle semifinali di Champions con la sfida tra Real Madrid e Manchester City, dopo che l’andata è terminata 4-3 per gli inglesi.

Ancelotti ha perso Alaba, che salvo sorprese partirà dalla panchina. Al fianco di Militao dunque ci sarà Nacho. Ballottaggio a centrocampo tra Valverde e Casemiro, mentre in attacco Rodrygo e Vinicius agiranno ai lati di Benzema.

Guardiola risponde con l’undici collaudato. Out Stones per infortunio, ma al suo posto c’è Cancelo. Conferme per il trio d’attacco Foden-Gabriel Jesus-Mahrez.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Valverde, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Gabirel Jesus, Foden. All. Guardiola

FOTO: Twitter Real Madrid