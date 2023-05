Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City

Esattamente un anno dopo, ancora in semifinale, Real Madrid e Manchester City si sfidano per l’accesso alla finale di Champions League. Gara 1 al Bernabeu, domani sera, per l’ennesima sfida tra Ancelotti e Guardiola.

In casa Real, Ancelotti dovrebbe varare il consueto 4-3-3. In porta Courtois, Rudiger e Alaba centrali in difesa, esterni Camavinga a sinistra e Carvajal a destra. In mediana, Kroos, Modric e Valverde. In attacco, Vinicius e Rodrygo ai lati di Benzema.

Anche per Guardiola consueta formazione tipo, anche per il catalano 4-3-3. In porta Ederson. Difesa con Stones e Rubem Dias al centro, Walker e Akanji come esterni, A centrocampo, Rodri, De Bruyne e Gundogan. In attacco, Bernando Silva e Grealish ai lati di Haaland.

Queste le probabili formazioni:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Haaland, Grealish. All. Guardiola.

Foto: twitter Guardiola