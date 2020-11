Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Inter

Notte da Champions. Tanti ricordi per i tifosi dell’Inter che, dopo anni, tornano a Madrid. Città che rievoca l’anno del Triplete, una notte magica. I nerazzurri dovranno fare a meno di Romelu Lukaku, il belga non ci sarà in terra spagnola a causa di uno stop. Conte si affiderà al tandem Lautaro-Perisic con Barella nel ruolo di trequartista. Torna invece in panchina Eriksen. Sulle corsie spazio ad Hakimi e Young, con Brozovic e Vidal ad agire sulla trequarti. In difesa maglia da titolare per D’Ambrosio, de Vrij e Bastoni con Skriniar che guarito dal covid-19 partirà dalla panchina. Nel Real Madrid spazio al 4-3-3 con Benzema confermato al centro dell’attacco, ai suoi lati Asensio e il ritrovato Hazard. Sarà Kroos, Casemiro e Modric il centrocampo delle Merengues.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Hazard. All.: Zidane

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Perisic, Lautaro Martinez. All.: Conte

Foto: twitter Inter