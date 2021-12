Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Inter

Nell’ultima giornata della fase a gironi l’Inter arriva al Bernabeu per sfidare il Real Madrid, gara che può valere il primo posto nel gruppo D. I nerazzurri sono matematicamente qualificati agli ottavi di finale, pertanto potranno giocarsi il primato senza troppi assilli. Quegli ottavi di finale tanto voluti nelle stagioni scorse, ma mai arrivati con Spalletti e Conte in panchina.

Ancelotti non rischierà Benzema, infortunatosi sabato nella gara contro la Real Sociedad. Spazio dunque per Jovic, supportato da Asensio e Vinicius. Altra assenza pesante è quella di Dani Ceballos, che sta ancora lavorando a parte.

Simone Inzaghi ha perso Correa, out anche Darmian e Ranocchia. Dovrebbe però tornare titolare De Vrij, reduce da un brutto infortunio, conferme per Dumfries e Calhanoglu. Ci sarà in attacco Lautaro Martinez, dopo la panchina all’Olimpico e qualche problemino fisico.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Jovic, Vinicius.

All. Ancelotti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

All. Simone Inzaghi. Foto: Twitter Champions League