Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Bayern Monaco

Domani alle 21 ultimo atto delle semifinali di Champions per capire chi andrà a sfidare il Borussia Dortmund a Wembley.

Per il Real Madrid, dubbio Nacho/Tchouameni difesa. Se dovesse giocare Tchouameni allora Camavinga prenderà il suo posto a centrocampo. In avanti Rodrygo alle spalle di Bellingham e Vinicius Junior.

In casa Bayern, in difesa De Ligt prende il posto di Kim, al fianco di Dier, mentre a centrocampo è il turno di Pavlovic con Goretzka che partirà dalla panchina. In attacco Sane, Musiala e Gnabry saranno alle spalle di Kane. Restano aperti i ballottaggi Pavlovic/Goretzka e Gnabry/Muller.

Queste le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Rodrygo; Bellingham, Vinicius Junior. All. Ancelotti

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sane, Musiala, Gnabry; Kane. All. Tuchel

Foto: sito Real Madrid