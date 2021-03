Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Atalanta

Questa sera, alle ore 21, presso lo stadio “Alfredo Di Stefano” di Madrid, il Real e l’Atalanta si sfideranno per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Chiaramente, i blancos sono i favoriti per l’accesso ai quarti, forti anche della vittoria di Bergamo nell’andata. La Dea, però, ha intenzione di giocarsi tutte le proprie chance e stupire ancora una volta l’Europa, come fatto la scorsa stagione quando è andata vicinissima, addirittura, alla conquista delle semifinale.

Nel Real Madrid, Zidane, che deve fare a meno dell’infortunato Hazard e di Casemiro squalificato, recupera Sergio Ramos in difesa e punta sulla coppia Benzema-Rodrygo in attacco. Proprio l’assenza del mediano brasiliano, infatti, pare stia inducendo il tecnico francese a cambiare assetto tattico e passare al 3-5-2.

Gasperini, fronte Atalanta, risponde con la coppia Zapata–Muriel, con Pasalic nel ruolo di trequartista. Sportiello ancora una volta preferito a Gollini in porta.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

Real Madrid (4-3-3):Courtois; Varane, Sergio Ramos, Nacho; Vazquez, Valverde, Kroos, Modric, Mendy; Benzema, Rodrygo. Allenatore: Zidane.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic; Zapata, Muriel. All.: Gasperini.

