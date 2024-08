Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Atalanta

Domani alle 21 scenderanno in campo Real Madrid e Atalanta per la Supercoppa Europea. Titolare Retegui con De Ketelaere e Lookman. Se De Roon arretra in difesa, dentro Pasalic. Gasperini convoca ben sette giovani. Tra i Blancos possibile debutto dall’inizio per Mbappé insieme a Rodrygo e Vinicius. Problema al ginocchio nella rifinitura per Camavinga.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Modric, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti

Foto: Instagram Champions