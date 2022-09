Le ultimissime sulle probabili formazioni di Rangers-Napoli

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Rangers e Napoli per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Luciano Spalletti ripartirà dal consueto 4-3-3. In porta ci sarà Meret, davanti a lui sicuro del posto Kim mentre Ostigaard (in vantaggio) insidia Rrahmani. Nessun dubbio sulle fasce: ci saranno Mario Rui e Di Lorenzo. Lobotka in cabina di regia, ai suoi lati confermati Zambo Anguissa e Piotr Zielinski. Out Osimhen, Simeone parte in vantaggio su Raspadori. Out anche Lozano, confermati Politano e Kvaratskhelia. Van Bronckhorst dovrebbe riproporre l’undici delle ultime settimane, considerando il riposo forzato dell’ultimo weekend a causa della scomparsa della Regina Elisabetta II.

Rangers (4-3-3): McLaughlin; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Davis, Kamara; Tillman, Kent; Colak.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigaard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Foto: sito ufficiale Napoli