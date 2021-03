Le ultimissime sulle probabili formazioni di Psg-Barcellona

Questa sera, ore 21, al Parco dei Principi di Parigi, il Paris Saint Germain di Maurizio Pochettino ospiterà il Barcellona di Leo Messi per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I francesi sono forti del 4-1 ottenuto all’andata al Camp Nou quando Mbappé, tripletta, e Kean ribaltarono il momentaneo vantaggio blaugrana firmato da Messi su calcio di rigore. Servirà l’impresa, dunque, agli uomini di Koeman che dovranno cercare di ripetere il miracolo calcistico compiuto qualche anno fa, nel 2017, quando Messi, Suarez e Neymar – oggi al Psg- ribaltarono il 4-0 dell’andata con un pirotecnico 6-1 al ritorno.

Pochettino, che deve fare a meno di Neymar e Kean, dovrebbe schiarare il Psg con il 4-3-3 con: Navas in porta; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Kurzawa in difesa; a metà campo Verratti, Paredes e Gueye; in avanti Di Maria, Icardi e Mbappé.

Ancora difesa a tre, invece, per Koeman dove, a causa dell’assenza di Piqué e del probabile forfait di Araujo, si affiderà in difesa a Umtiti, Lenglet e Mingueza. Sugli esterni agiranno Dest a destra e Jordi Alba a sinistra, con Busquets, De Jong e Pedri al centro. In avanti sarà Dembélè a far coppia con Messi. Griezmann partirà dalla panchina.

Psg (4-3-3):Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembé, Kurzawa; Gueyé, Verratti, Paredes; Di Maria, Icardi, Mbappé. All. Mauricio Pochettino