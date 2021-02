Le ultimissime sulle probabili formazioni di Porto-Juventus

Domani sera si sfidano Porto e Juventus per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2020-21.

Pirlo dovrà fare a meno degli infortunati Arthur, Bonucci e Cuadrado per la trasferta di Oporto. Assenze pesanti per il tecnico bianconero, che si affiderà al consueto 4-4-2, Morata è favorito su Kulusevski per affiancare Cristiano Ronaldo in avanti. A centrocampo ci saranno Bentancur e Rabiot, con McKennie e Chiesa sulle corsie esterne. In difesa i centrali saranno De Ligt e Chiellini, con Danilo e Alex Sandro terzini.

Stesso modulo per Conceicao, Marega-Taremi dovrebbe essere il tandem offensivo per provare a fare male alla Juve, ecco le probabili scelte dei due tecnici:

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi.

All. Conceicao.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Foto: Twitter Juventus