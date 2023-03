Le ultimissime sulle probabili formazioni di Porto-Inter

Domani alle 21.00 scenderanno in campo al do Dragāo Porto e Inter per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Qualche dubbio di formazione per mister Simone Inzaghi. Come ha affermato lo stesso tecnico in conferenza stampa, ballottaggio in attacco per affiancare Lautaro, ma Dzeko dovrebbe essere in vantaggio su Lukaku, che però resta ancora in corsa. Out Gosens, c’è Dimarco sulla sinistra con Darmian sull’altra fascia. Si rivedrà Calhanoglu dall’inizio in regia. Skriniar è partito con la squadra, ma Inzaghi deciderà domani se schierarlo dal 1′. L’alternativa potrebbe essere Darmian che, qualora non giocasse lo slovacco, lascerebbe la fascia destra a Dumfries.

PORTO (4-3-3): D. Costa; Manafá, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujic, Eustaquio; Pepê, Taremi, Galeno.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Foto: sito ufficiale Inter