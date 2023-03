Le ultimissime sulle probabili formazioni di Porto-Inter

Questa sera alle 21.00 scenderanno in campo al do Dragāo Porto e Inter per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. I due dubbi, che Simone Inzaghi si era portato dietro nella notte, sono stati sciolti dopo la rifinitura del mattino. Per la sfida più importante dell’anno, ha votato per Darmian come centrale destro di difesa, con conseguente impiego di Dumfries nel ruolo di esterno a tutta fascia. Skriniar inizierà dalla panchina dopo lo stop di oltre venti giorni. Certi di una maglia da titolare, invece, Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi. In porta pronto a tornare Onana. Visto l’infortunio di Gosens, Dimarco partirà titolare sulla sinistra. Hakan Calhanoglu dovrebbe agire in cabina di regina con Barella e Mkhitaryan come mezz’ali. In attacco Lautaro Martinez dovrebbe partire in coppia con Edin Dzeko. Lukaku, invece, dovrebbe iniziare dalla panchina ed entrare a gara in corso.

PORTO (4-3-3): D. Costa; Manafá, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujic, Eustaquio; Pepê, Taremi, Galeno.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Foto: sito ufficiale Inter