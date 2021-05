Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Sassuolo

Derby emiliano al Tardini, senza obiettivi per il Parma che saluta la massima serie tra le mura amiche. Il Sassuolo invece cerca i 3 punti per tenere viva la corsa Europa League.

In casa Parma, D’Aversa non ha molti margini per ruotare i giocatori, visti i tantissimi indisponibili. A cui si sono aggiunti Kucka, che non è stato convocato al pari di Gagliolo e Grassi. Recuperati invece Gervinho e Brugman, quest’ultimo però dovrebbe andare in panchina. Probabile che il baby Dierckx venga confermato in difesa, così come il brillante Brunetta visto all’Olimpico. Più Cornelius di Pellé come centravanti.

Per il Sassuolo, Raspadori, visto il suo eccellente stato di forma, può essere confermato come centravanti. Djuricic sta bene e sarà al suo posto sulla trequarti, in difesa Kyriakopoulos e Chiriches favoriti su Rogerio e Marlon.

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bani, Valenti; Laurini, Sohm, Kurtic, Hernani, Busi; Brunetta; Cornelius.

Allenatore: D’Aversa.

SASSUOLO 4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Allenatore: De Zerbi.

Foto: Sito Parma