Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Milan

Domani alle 18.30 scenderanno in campo Parma e Milan per la seconda giornata di Serie A. Fonseca ha già annunciato Okafor al posto dell’infortunato Morata in attacco. In difesa debutto da titolare per Pavlovic, a centrocampo Musah verso una maglia da titolare, con Loftus-Cheek avanzato sulla trequarti. In casa Parma l’unica modifica per Pecchia rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Fiorentina dovrebbe riguardare la difesa, con Delprato al rientro dalla squalifica.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Circati, Valeri; Estevez, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. All. Fonseca.

