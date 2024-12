Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Lazio

Domani alle 15 scenderanno in campo Parma e Lazio per la quattordicesima giornata di Serie A. Il 4-2-3-1 di Pecchia non dovrebbe discostarsi molto da quello visto settimana scorsa. Cancellieri e Benedyczak restano in pole come trequartisti. Torna a disposizione Hernani che dovrebbe però partire dalla panchina. In difesa si giocano una maglia Balogh e Leoni con il secondo ancora in leggero vantaggio. Problemi per Dia e Vecino. Domenica ci saranno Castellanos, Zaccagni e probabilmente Isaksen là davanti. Baroni potrebbe dare una maglia da titolare a Dele-Bashiru davanti a Guendouzi e Rovella.



PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Leoni, Valeri; Keita, Sohm; Man, Cancellieri, Benedyczak; Bonny

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos

Foto: instagram Lazio