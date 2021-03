Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Genoa

Al Tardini Parma e Genoa apriranno la 28a giornata di Serie A, calcio d’inizio fissato per venerdì 19 marzo alle 20.45.

Tra le fila ducali, D’Aversa dovrà fare a meno di Gervinho, Iacoponi, Inglese, Nicolussi Caviglia, Sprocati e Valenti.

La formazione sarà molto simile a quella vista contro la Roma: Kucka, di rientro dalla squalifica, dovrebbe togliere il posto a Man nel tridente offensivo. Mihaila e Pellè in vantaggio su Karamoh e Zirkzee. A centrocampo Brugman e Grassi si giocano un posto al fianco degli intoccabili Kurtic ed Hernani.

Nel Genoa dovrebbe tornare dal 1′ Masiello dopo la squalifica, Czyborra e Ghiglione si giocano un posto sulla fascia sinistra, Pandev insidia Shomurodov per affiancare Destro nell’attacco di Ballardini.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Pellé, Mihaila.

All. D’Aversa.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Destro.

All. Ballardini.