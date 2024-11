Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Atalanta

Alle 20.45, domani, l’Atalanta farà visita al Parma.

In casa Parma, in difesa il primo ballottaggio, con Leoni che è in vantaggio su Balogh. A destra, invece, ci sarà Coulibaly. In mediana Estevez sarà affiancato da uno tra Sohm e Keita, con il primo in vantaggio sul secondo. In avanti torna Bonny dall’inizio, alle sue spalle agiranno Man, Cancellieri e Benedyczak.

Per l’Atalanta, una buona notizia per Gasperini, che ritrova Giorgio Scalvini tra i convocati: a quasi sei mesi di distanza dalla rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, rimediata nella gara contro la Fiorentina dello scorso 2 giugno, il difensore sarà a disposizione. Non convocato invece Djimsiti, con Kossounou, Hien e De Roon a comporre il terzetto difensivo. In avanti Samardzic agirà sulla trequarti a supporto delle due punte Retegui e Lookman.

Queste le probabili formazioni: