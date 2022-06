Le ultimissime sulle probabili formazioni di Padova-Palermo

Alle ore 21 allo stadio Euganeo di Padova va in scena la prima sfida per la promozione in serie B tra il Padova di Massimo Oddo e il Palermo di Baldini in uno scenario unico con le due tifoserie unite da un gemellaggio. Oddo dovrebbe scegliere il 3-4-3 con le tre punte che con ogni probabilità saranno Chiricò, Bifulco, e Santini centrale. In porta Donnarumma mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Ajeti, Valentini, Gasbarro con il 33 come centrale di difesa. Mentre per quanto riguarda la linea a quattro Oddo dovrebbe affidarsi a Germano, Ronaldo, Dezi, Curcio con Ronaldo e Dezi centrali.

Per quanto riguarda il Palermo, Baldini dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1 con l’unica punta che dovrebbe essere Brunori. In porta Massolo, e la linea a quattro verrebbe composta da Buttaro, Lancini, Marconi, Giron mentre De Rose e Damiani agirebbero come centrali di centrocampo. Allo stadio Euganeo sono previsti 14mila spettatori esattamente il doppio della semifinale di ritorno giocata dal Padova contro il Catanzaro. Il Palermo nel turno precedente invece ha avuto la meglio contro la Feralpisalò

PADOVA (3-4-3): Donnarumma; Ajeti, Valentini, Gasbarro; Germano, Ronaldo, Dezi, Curcio; Chiricò, Santini, Bifulco. All.: Oddo.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. All.: Baldini.

Foto: Sito serie C