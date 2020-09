Le ultimissime sulle probabili formazioni di Olanda-Italia

Dopo il pareggio contro la Bosnia, torna in campo l’Italia di Roberto Mancini ospite dell’Olanda nella seconda giornata di Nations League. Due assenze pesante per il ct Lodeweges, assenti De Ligt e De Vrij entrambi indisponibili per infortunio, l’ultimo il nerazzurro che negli scorsi giorni è tornato a Milano. Spazio a Dumfries che è in vantaggio su Hateboer. In mediana per gli olandesi spazio a Van de Beek nel terzetto con De Jong e Wijnaldum. Gli Azzurri guidati da Mancini sono pronti a scendere con Immobile, Insigne e Kean in avanti, maglia da titolare per D’Ambrosio che è pronto a rilevare Florenzi. A centrocampo spazio a Zaniolo, confermato Barella mentre Jorginho pronto a prendere il posto di Sensi. Coppia difensiva in maglia bianconera, è Bonucci la spalla di Chiellini davanti al consolidato Donnarumma.

Olanda (4-3-3): Cillessen; Dumfries, Veltman, Van Dijk, Aké, Aké; Van de Beek, F. De Jong, Wijnaldum; Promes, L. De Jong, Depay. CT Lodeweges

Italia (4-3-3): G. Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Zaniolo; Kean, Immobile, Insigne. CT Mancini

Foto: twitter Italia