Le ultimissime sulle probabili formazioni di Olanda-Italia

Domani alIe 15.00 scenderanno in campo Olanda e Italia per la finalina del terzo posto di Nations League. Mancini dovrebbe confermare Gianluigi Donnarumma tra i pali. A comporre la difesa da destra verso sinistra dovrebbero essere Rafael Toloi, Francesco Acerbi, Alessandro Buongiornoe Federico Dimarco. A centrocampo il principale dei ballottaggi è quello tra Frattesi e Cristante, con il centrocampista della Roma in vantaggio. Se dovesse giocare il centrocampista del Sassuolo, Verratti verrebbe dirottato in cabina di regia. Lorenzo Pellegrini agirà come mezzala di destra. In attacco, dovrebbe tornare titolare Mateo Retegui, che contro la Spagna non ha giocato nemmeno un minuto dopo essere stato al centro del reparto contro Inghilterra e Malta nelle qualificazioni europee. A destra Willy Gnonto, che dopo questa partita raggiungerà il ritiro dell’Under 21 di Paolo Nicolato. A sinistra invece dovrebbe giocare Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli.

OLANDA (4-3-3): Noppert; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong, Koopmeiners; Malen, Gakpo, Lang. Commissario Tecnico: Koeman

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Verratti, Cristante, Pellegrini; Gnonto, Retegui, Raspadori. Commissario Tecnico: Roberto Mancini

Foto: Instagram Mancini