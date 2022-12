Le ultimissime sulle probabili formazioni di Olanda-Argentina

Olanda e Argentina si sfideranno domani sera alle 20 per i quarti di finale della Coppa del Mondo. Van Gaal si affiderà nuovamente ai calciatori che hanno battuto gli USA per 3-1. Gli Orange ripartiranno con la difesa a tre composta da Timber che sostituirà De Ligt, affiancando il capitano van Dijk e Aké. Sulle fasce ci saranno Dumfries, uomo partita contro gli statunitensi e Blind incaricati di creare la superiorità numerica, mentre a centrocampo agiranno de Jong e de Roon. In attacco la velocità e la freschezza del duo Gakpo e Depay sarà supportata da Klaassen. Scaloni proverà a recuperare Di Maria proverà a recuperare fino all’ultimo ma è in forte dubbio, proprio come Papu Gomez. In attacco confermata la coppia Messi–Alvarez.

Olanda(3-4-1-2): Noppert; Timber, van Dijk, Aké; Dumfries, F. de Jong, de Roon, Blind, Klaassen; Gakpo, Depay.

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; Fernandez, De Paul, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez.

Foto: Instagram Gomez