Le ultimissime sulle probabili formazioni di Newcastle-Milan

Il Milan si gioca le ultime chance nel girone. Per qualificarsi deve vincere a Newcastle e sperare nel passo falso del PSG a Dortmund (già qualificato).

Per il Newcastle, possibile 4-3-3. In attacco tridente con Almiron, Isak e Gordon.

In casa rossonera, dovrebbe tornare Leao dal primo minuto, Pulisic si sposta a destra nel trio di trequartisti con Loftus-Cheel centrale e il portoghese a sinistra. Davanti Giroud. Scelte obbligate in difesa con i quattro difensori centrali infortunati: Theo ancora centrale a fianco di Tomori. Florenzi sulla fascia sinistra a destra Calabria. A centrocampo Reijnders con Musah.

Queste le probab ili formazioni:

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Miley, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftis-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Foto: twitter Milan