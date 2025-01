Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Verona

Il posticipo della domenica di Serie A vede la sfida tra Napoli e Verona.

In casa azzurra, Neres agirà a sinistra con il rientrante Politano a destra nel tridente con Lukaku. In difesa da monitorare le condizioni di Olivera che dovrebbe giocare a sinistra. Per il resto consueto 11 per Conte con Buongiorno ancora out e la difesa composta da Juan Jesus e Rrahmani.

In casa Verona, out gli squalificati Tchatchoua e Serdar: pronti Lazovic e Belahyane. Sulla trequarti spazio a Suslov dietro al duo Sarr-Tengstedt.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All.: Conte

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Belahyane, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt. All.: Zanetti