Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Verona

Il Napoli vuole continuare a vincere per il discorso quarto posto, il Verona cerca punti pesanti per la salvezza.

In casa Napoli, Mazzarri dovrebbe tornare alla difesa a 4. Consueto 11 con il rientro di Anguissa in mediana. In attacco Simeone favorito su Raspadori

Per il Verona, continuità di modulo rispetto alla scorsa gara. Sulla trequarti Suslov con accanto Folorunsho e Lazovic. Confermto Noslin come riferimento offensivo Queste le probabili formazioni: NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic, Noslin. All. Baroni.