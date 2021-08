Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Venezia

Alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli esordirà in Serie A contro il Venezia. Spalletti inizierà la sua avventura in Campania contro l’entusiasmo dei lagunari neopromossi.

Napoli senza Mertens, Demme e il lungodegente Ghoulam. Spalletti dovrebbe proporre Politano a destra, con Lobotka partner di Fabian Ruiz in mezzo al campo. Di Lorenzo e Mario Rui gli esterni bassi. Osimhen con Politano e Insigne in attacco.

In casa Venezia, tante assenze per Zanetti. Out Modolo, Mazzocchi, Vacca e Aramu squalificati, Crnigoj infortunato, Busio e Okereke (pratica burocratica non ancora ultimata) sono rimasti a casa. Tridente anche per i lagunari con Di Mariano, Forte e Johnsen in avanti.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz, Fiordilino, Tessmann; Di mariano, Johnsen, Forte. Allenatore: Zanetti.