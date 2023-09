Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Udinese

Alle 30,45, il Napoli ospita l’Udinese al Maradona.

In casa Napoli, Garcia ha diversi dubbi per la partita con l’Udinese. In difesa sono in pochi, ma Mario Rui a sinistra dovrebbe subentrare a Olivera, come in attacco Politano a Raspadori. A centrocampo e in avanti troveranno spazio i nuovi Cajuste e Lindstrom ma probabilmente a gara in corso. Si va verso un 4-3-3 con Politano, Osimhen, Kvaratskhelia confermati avanti.

In casa friulana, poche alternative offensive per Sottil: ancora spazio alla coppia Lucca-Thauvin. A centrocampo Lovric dovrebbe tornare titolare al posto di Payero.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Garcia.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Nehuen Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

Allenatore: Sottil.