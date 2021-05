Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Udinese

Domani alle 20.45 al “Maradona” si gioca Napoli-Udinese, gara valida per la 36a giornata di Serie A 2020-21.

Gli azzurri devono continuare a vincere per mantenere la posizione nella corsa alla prossima Champions League, i friulani, d’altro canto, sono già matematicamente salvi e non hanno più nulla da chiedere al campionato.

Gattuso ha le scelte obbligate in difesa, out Koulibaly e Maksimovic ancora positivo al Covid, confermati Rrahmani e Manolas come coppia di centrali. Mertens è tornato ad allenarsi interamente in gruppo ma dal 1′ dovrebbe esserci Osimhen.

Soliti ballottaggi negli altri ruoli: Ospina-Meret, Mario Rui-Hysaj, Demme-Bakayoko e Lozano-Politano. Tranne Demme, probabilmente scenderanno in campo quelli che non hanno giocato le ultime, dunque Ospina, Mario Rui e Lozano.

Gotti non ha a disposizione Arslan (non convocato) e Becao, al loro posto pronti Makengo e De Maio. Potrebbe esserci spazio per Samir, Ouwejan e Llorente, ma restano favoriti per la maglia da titolare Stryger Larsen, Bonifazi e Okaka.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

All. Gattuso.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; De Maio, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Makengo, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.

All. Gotti.

Foto: Fourfourtwo