Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Torino

Domani torna in campo la Serie A per la 28a giornata, con l’anticipo tra Napoli e Torino. Il Napoli, reduce dalla vittoria con la Juve, ha chiaramente le attenzioni verso la Champions, ma deve superare un Torino sempre molto ostico e desideroso di tornare in zona Europea.

In casa Napoli, Rrahmani è out, al suo posto potrebbe giocare Ostigard. Sulla sinistra Mario Rui è favorito su Olivera. Per il resto stesso 11 che ha battuto la Juve, solo Zielinski (al posto di Traorè), insieme ad Anguissa e Lobotka in mediana. Confermatissimo il solito tridente d’attacco nonostante i problemini a Osimhen a inizio settimana.

In casa Torino, Juric conferma il terzetto difensivo titolare: Djidji e Masina al fianco di Buongiorno, difensore centrale. In mezzo giocherà la coppia Linetty-Gineitis. A sinistra torna Ricardo Rodriguez. Davanti Zapata e Sanabria.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

TORINO (3-4-1-2) la probabile formazione: Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

Foto: twitter Napoli