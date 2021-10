Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Torino

Domani alle 18 al Maradona il Napoli di Spalletti cerca l’ottava vittoria in altrettante giornate di campionato e per farlo deve superare il Torino di Juric.

Il tecnico di Certaldo recupera Demme, Mertens e Lobotka, out invece Petagna. Dovrebbe essere Meret a difendere i pali del Napoli, con Ospina rientrato a sole 36 ore dal match dagli impegni con la Colombia. Stesso discorso per Lozano e il suo Messico, dunque dietro Osimhen dovrebbero agire Politano, Zielinski e Insigne.

Si è fermato anche Manolas, confermato Rrahmani al fianco di Koulibaly al centro della difesa, così come la diga Anguissa-Fabian Ruiz in mediana.

Juric ritrova Belotti, il Gallo potrebbe partire titolare a sorpresa o alternarsi con Sanabria in quella che sembra la strada più percorribile, ma occhio anche allo scalpitante Zaza. A supporto della punta ci saranno Brekalo e Linetty, favorito su Pobega. Rodriguez in dubbio per la difesa, in caso di forfait si candida per un posto Buongiorno. Aina insidia Ansaldi sulla sinistra.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

All. Spalletti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi (Aina); Linetty, Brekalo; Sanabria (Belotti).

All. Juric.

Foto: Twitter Napoli