Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Spezia

E’ la vigilia di Napoli-Spezia, gara valida per il sedicesimo turno di Serie A, Gattuso dovrà fare ancora a meno di Osimhen, Mertens e Koulibaly. Italiano ha ben due squalificati, Estevez e Chabot non potranno essere in campo al Diego Armando Maradona. Ancora out Bastoni, Ricci e Galabinov negli ospiti.

Queste le probabili formazioni, calcio d’inizio alle 18.00:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.

All. Gattuso.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Marchizza; Deiola, Maggiore, Pobega; Farias, Nzola, Gyasi.

All. Italiano.

