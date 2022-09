Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Spezia

Ad aprire la 6a giornata di Serie A alle 15 domani sarà la sfida al Maradona tra Napoli e Spezia.

I partenopei, reduci dal poker al Liverpool, vogliono continuare a sognare anche in campionato. Spalletti dovrà fare a meno di Osimhen, per diverse settimane. Pronto Simeone al suo posto nel 4-3-3. Oliveira potrebbe giocare al posto di Mario Rui. Ballottaggio Ndombele-Anguissa in mediana. Lozano e Kvaratskhelia ad affiancare Simeone nel tridente.

In casa Spezia, 3-5-2, con Ampadu è pronto al debutto in difesa, in attacco dovrebbe essere ancora Gyasi ad affiancare Nzola.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim Min-Jae, Oliveira; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Luca Gotti.

