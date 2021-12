Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Spezia

Alle 20.45 il Napoli ospiterà lo Spezia, gara valida per la 19a giornata di Serie A 2021-22.

Spalletti ritrova Mario Rui, ma perde nuovamente Insigne (positivo al Covid-19). Dovrebbe rivedersi la formazione scesa in campo a San Siro domenica sera, uniche differenze Mertens al posto di Petagna e Mario Rui al posto di Malcuit, con Di Lorenzo che tornerà a destra.

Thiago Motta non recupera Verde, non convocato Strelec, Nzola e Manaj saranno i due attaccanti.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici: