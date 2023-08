Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

Il Napoli vuole continuare la sua marcia da dove l’ha conclusa l’anno scorso e dopo la vittoria all’esordio con il Frosinone. Il Sassuolo alla ricerca dei primi punti, dopo il ko all’esordio.

Alle 20,45, sfida al Maradona. Buone notizie per Garcia: Kvaratskhelia ha svolto l’intera seduta in gruppo e dunque è recuperato per domenica. Due cambi quindi rispetto a Frosinone per il Napoli. In attacco Kvara, Osimhen e Politano. Anguissa torna dal primo minuto.

Per il Sassuolo, Dionisi ritrova Ruan tra i disponibili, dopo la squalifica scontata. Berardi ancora fuori dai convocati.