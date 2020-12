Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Sampdoria

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della gara di domenica alle 15.00, tra Napoli e Sampdoria, valida per l’undicesimo turno di Serie A 2020-21.

Ballottaggi in casa Napoli tra Mario Rui e Ghoulam per la fascia sinistra, Zielinski insidia Fabian Ruiz:



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Petagna.

All. Gattuso

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Yoshida, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

All. Ranieri

Foto: Twitter ufficiale Napoli