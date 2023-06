Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Sampdoria

Il Napoli si gode la festa scudetto nell’ultima giornata, ospitando l’ultima della classe, la Sampdoria al Maradona.

Spalletti proverà a schierare la migliore formazione possibile, con alcuni record personali dei calciatori che inseguono traguardi importanti.

Spalletti ha il dubbio Olivera e Politano e Mario Rui non al meglio. Torna Elmas in attacco al posto di Lozano, come terzino a sinistra Spalletti potrebbe schierare Bereszynski.

In casa Samp, Stankovic ritrova Gunter dopo la squalifica, ma ha ben nove indisponibili. Probabile l’impiego di tantissimi giovani per salutare questa stagione disgraziata.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Bereszyński; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk; Zanoli, Gunter, Amione; Leris, Ilkhan, Rincon, Augello; Gabbiadini; De Luca, Quagliarella.

Allenatore: Stankovic.

Foto: twitter Napoli