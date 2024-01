Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Salernitana

Alle 15 domani, derby campano al Maradona con il Napoli che deve provare a riscattarsi, la Salernitana che vuole schiodarsi dall’ultimo posto in classifica.

Mazzarri dovrebbe confermare il 4-3-3 e ha provato più Simeone che Raspadori al centro del tridente per affiancare Politano e Kvara. A centrocampo rischia il posto da titolare Zielinski, potrebbe iniziare dall’inizio Gaetano. A completare il reparto Cajuste e Lobotka. Difesa confermata con Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Mario Rui davanti a Gollini.

In casa granata, out Maggiore, autore del gol alla Juve ma squalificato, centrocampo a 5 con il debuttante in A Pierozzi appena arrivato dalla Fiorentina. In attacco la coppia Tchaouna-Simy. Ochoa torna titolare in porta al posto di Costil.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Fazio, Pierozzi, Sambia, Legowski, Candreva, Bradaric; Tchaouna, Simy. All. Filippo Inzaghi

Foto: twitter Napoli