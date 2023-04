Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Salernitana

Domani alle 15:00 scenderanno in campo, al Maradona, Napoli e Salernitana per la trentaduesima giornata di Serie A. Gli uomini di Spalletti cercheranno i tre punti decisivi per la festa Scudetto. Assente anche Mario Rui: confermato Olivera a sinistra in difesa, reparto dove Rrahmani torna dall’inizio. Panchina iniziale per Elmas insieme a Raspadori e al recuperato Simeone. Indisponibile Politano: c’è ancora Lozano a destra nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. In difesa restano Gyomber e Pirola con la novità Daniliuc, favorito nel ballottaggio con Lovato. Imbattuto da 8 turni, Sousa conferma Dia rifornito da Candreva e Maggiore. Kastanos confermato sulla fascia destra. Confermato Bradaric a sinistra

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Candreva, Maggiore; Dia. All. Sousa

Foto: twitter Napoli