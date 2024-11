Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Roma

Al Maradona domani alle 18, va in scena la sempre sentita sfida tra Napoli e Roma, il derby del Sole. Il Napoli vuole provare a rispondere al successo dell’Inter, la Roma vede l’esordio di Ranieri dopo l’esonero di Juric.

In casa Napoli, Conte va verso la conferma dell’11 tipo con Olivera nel ruolo di terzino sinistro. A centrocampo nessun problema per McTominay, che sarà titolare insieme a Lobotka e Anguissa. In attacco ancora Politano e Kvara ai lati di Lukaku, con Neres dalla panchina.

Per la Roma, possibile 4-5-1 per Ranieri, Angelino torna nel ruolo di terzino sinistro. Hummels recuperato dalla febbre dei giorni scorsi ma va in panchina, con Mancini e Ndicka centrali. A centrocampo El Shaarawy e Zalewski sulle fasce, in mezzo Pellegrini, Cristante e Kone. In attacco Dovbyk unica punta, con Dybala che non è al meglio e partirà dalla panchina.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

ROMA (4-5-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Koné, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dovbyk. All. Ranieri