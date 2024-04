Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Roma

Domani alle ore 18:00 scenderanno in campo Napoli e Roma, nel big match del 34° turno di campionato. Calzona perde Zielinski, out per infortunio, ma recupera Rrahmani e Mario Rui, rientranti dalle rispettive squalifiche. In attacco confermato il tridente titolare composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. In casa giallorossa, invece, De Rossi dovrà fare a meno di Smalling e Lukaku, con Azmoun pronto a sostituire il belga nel tridente con Dybala ed El Shaarawy. In difesa potrebbe tornare titolare Ndicka. Queste le probabili formazioni della sfida tra partenopei e capitolini:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Angelino; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

Foto: Instagram Roma