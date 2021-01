Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Parma

Domani alle 18.00 al Maradona si sfidano Napoli e Parma, gara valida per il ventesimo turno di Serie A.

Gattuso ha perso nuovamente Mertens, volato in Belgio per continuare le cure dopo l’infortunio patito contro l’Inter. Ci sarà ancora Petagna al centro dell’attacco, sulle fasce Insigne e il ballottaggio Lozano/Politano.

D’Aversa deve provare a fare punti per migliorare la pessima situazione di classifica, per riuscirci si affida a Kucka, Cornelius e Gervinho in avanti. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko, Zielinski; Lozano (Politano), Insigne; Petagna.

All. Gattuso.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.

