Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Monza

Il posticipo della domenica di Serie A vede la sfida del Maradona tra Napoli e Monza.

In casa Napoli, molto probabile la conferma in toto della squadra vista a Torino contro la Juventus. In campo con il 4-3-3 per dare spazio a McTominay in mezzo. Davanti conferma nel tridente per Politano con Neres che però tallona il giocatore italiano.

In casa Monza, Nesta perde anche Dany Mota. Il tecnico schiera Maldini e Caprari alle spalle e in appoggio di Djuric. Conferme anche in difesa e sugli esterni del centrocampo mentre Bondo e Bianco sono in ballottaggio in mezzo per affiancare Pessina.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bondo; Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta.

Foto: twitter Napoli