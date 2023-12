Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Monza

Domani alle 18:30 scenderanno in campo Napoli e Monza per la diciottesima giornata di Serie A. Mazzarri dovrà rinunciare a Natan, ma la per gli Azzurri è il recupero di Lobotka che sembra aver superato il problema al costato. Assenti anche gli squalificati Osimhen e Politano, sarà staffetta tra Lindstrom e Zerbin a destra. Mazzarri ha escluso l’utilizzo insieme di Raspadori e Simeone. Nel Monza Akpa Akpro possibile titolare con Pessina più avanzato alle spalle di Dany Mota unica punta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jeus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; Lindstrom, Raspadori, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Akpa Akpro, Gagliardini, Kyriakopoulos; Pessina, Colpani; Dany Mota. All: Palladino

