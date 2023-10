Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Milan

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Napoli e Milan per la decima giornata di Serie A. Garcia non cambia la squadra che ha vinto sul campo dell’Union Berlino in Champions League. Confermati Cajuste a centrocampo, con Anguissa che ha recuperato e va in panchina. Raspadori in vantaggio, ancora una volta, su Simeone. Nel Milan Kalulu al posto dello squalificato Thiaw, con Musah provato per sostituire l’infortunato Loftus-Cheek

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Foto: Instagram Napoli